У ПР кажуть, що передумов для дефолту в Україні немає

Народний депутат України від Партії регіонів Олексій Плотніков упевнений, що в Україні відсутні передумови для заяв про дефолт. Про це, як повідомляє прес-служба партії, він сказав , коментуючи заяви ряду опозиційних політиків про те, що нібито нашу країну очікує "технічний дефолт", тиражовані в ЗМІ.

"Ті, хто роблять подібні заяви про дефолт, по-перше, взагалі не розуміють, що це таке. А по-друге, вони намагаються пожертвувати країною в ім`я своєї опозиційності", - відмітив політик.

Олексій Плотніков підкреслив, що навіть опозиційний політик не може бажати неприємностей своїй країні.

"Ті, хто бажають країні дефолту, не є національними політиками в розумінні країн з розвиненими демократіями", - переконаний він.

"З об`єктивних економічних позицій, судячи з того, як розвивається країна, що робить уряд, як міністерство фінансів і Національний банк забезпечують регулювання грошового обігу, немає передумов для того, щоб навіть побачити якісь примари дефолту в Україні", - підсумував депутат.