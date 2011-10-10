На бік Луценка став вже 11-ий свідок

Одинадцятий свідок, який фігурує в епізоді кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про незаконне працевлаштування у МВС його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, заявляє, що працевлаштування відбулося на законних підставах.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у ході допиту на засіданні Печерського райсуду Києва колишній заступник начальника управління Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Володимир ПЕТРУК сказав: «Прийняття на службу правомірне. Він (Л.ПРИСТУПЛЮК) не судимий, стан здоров’я дозволяв, армійську службу він мав, загальносередня освіта також дозволяла».

За словами В.ПЕТРУКА, наскільки він пам’ятає, чинні нормативні акти не встановлюють граничний вік прийому на службу в МВС, у тому числі цивільної особи.

Разом з тим, свідок зауважив, що працівники його департаменту регулярно відряджувалися для виконання завдань в інші підрозділи МВС, отже, ця практика існувала задовго до призначення Ю.ЛУЦЕНКА на посаду міністра внутрішніх справ.