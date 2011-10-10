Янукович гарантував Європі транзит газу

Україна гарантує транзит газу своєю територією до країн Європи.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis, опублікованому 9 жовтня, повідомляє прес-служба Президента.

«Стосовно транзиту, він буде забезпечений. Ми вже готові до зими – ми закачали в підземні сховища понад 20 мільярдів кубометрів газу. І це є тим ресурсом, який дозволить нам у будь-якій ситуації забезпечити в необхідних обсягах всіх європейських споживачів. І ми це будемо робити спільно, це наші зобов`язання спільно з Росією», – підкреслив Президент України.