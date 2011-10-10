Іващенка так і не відвезли до стоматолога

Конвойна служба МВС продовжує не виконувати рішення суду про вивезення із СІЗО для лікування колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це корреспонденту УНІАН повідомив його адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, пославшись на інформацію, яку отримав від свого підзахисного сьогодні під час відвідування Київського слідчого ізолятору.

"При визначенні дати наступного засідання (27 жовтня) суд врахував необхідність лікування ІВАЩЕНКА в умовах неврологічного стаціонару, про що, до речі, вказано в акті огляду його незалежними лікарями та медиками СІЗО. Але, станом на сьогодні, незважаючи на час, наданий судом для лікування ІВАЩЕНКА, лікування не відбувається (він змушений приймати лише призначені лікарем знеболювальні) і навіть не спостерігається ознак того, що це питання збираються якось вирішувати - має місце відверте саботування доручень суду і прокуратури з боку Конвойної служби МВС, яка має забезпечити вивезення ІВАЩЕНКА до медичної установи", - сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За словами адвоката, така бездіяльність конвою стосується не лише вивезення В.ІВАЩЕНКА для лікування загострення хронічної хвороби хребта, але й лікування у стоматолога.

За словами Б.НЕЧИПОРЕНКА, його підзахисного вже декілька разів - 27 вересня, 4 і 7 жовтня - попереджали про виїзд до лікаря-стоматолога, однак кожного разу це зривалося через неприбуття конвою. "Зокрема, в останній раз ІВАЩЕНКО був змушений чекати понад три години у спецприміщенні СІЗО, перш ніж його повернули до камери", - зазначив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації ДП МОУ "Феодосійський судномеханічний завод". В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

30 вересня 2011 року В.ІВАЩЕНКА привезли на судове засідання, незважаючи на різке загострення запалення хребта.

На початку засідання, звертаючись до суду, В.ІВАЩЕНКО зазначив, що біль у хребті загострився три дні тому до такого стану, що він не може ні стояти, ні сидіти, про що є відповідний висновок лікарів, тим не менше, конвой вирішив його привезти на судове засідання.

З огляду на стан здоров’я підсудного Печерський райсуд столиці прийняв рішення відкласти розгляд справи на 27 жовтня.