Комітет "Наступ" підтримує акцію "афганців" з метою розпуску ВР

Всеукраїнський комітет «Наступ» підтримує безстрокову акцію протесту, яку ініціює організація ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас». Мета акції - розпуск Верховної Ради України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова комітету Руслан СЕКЕЛА.

За словами Р.СЕКЕЛИ, в Україні достатньо незадоволених діями влади громадян, які можуть приєднатися до акцій протесту, - протягом року виступали не тільки підприємці, а й вчителі, «чорнобильці», «афганці», студенти та ін.

«На сьогодні Всеукраїнський комітет «Наступ» разом з іншими організаціями провів переговори і домовився з організацією ветеранів «Ніхто крім нас» про системні подальші дії протесту, спрямовані на відставку Верховної Ради України. Без переговорів, без консультацій – одна вимога», - говорить він.

Р.СЕКЕЛА пояснює приєднання підприємців до акції протесту «афганців» тим, що вимоги підприємців Податкового майдану не були виконані владою: «Можливо, ми добилися якихось маленьких речей, дещо відстрочили перевірки... дали якісь мінімальні зміни до Податкового кодексу».

За словами Р.СЕКЕЛИ, до акції також приєдналися незалежні профспілки представників малого і середнього бізнесу.

14 жовтня під час Всеукраїнського громадського форуму, який пройде в Києві, буде визначено дату початку акції протесту, повідомив голова Київської організації комітету «Наступ» Роман ФЕДЧУК. За його словами, у форумі візьмуть участь близько 1000 осіб. «Там планується зібрати максимальну кількість громадських організацій. На форумі обговорюватимуться тільки два питання: чи підтримуєте ви розпуск Верховної Ради і (визначення дати – УНІАН) початку акцій протесту», - поінформував він.

За словами Р.ФЕДЧУКА, планується, що акція буде мирною і безстроковою – до виконання вимоги учасників акції.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська громадська організація «Ніхто крім нас» не ініціює проведення всеукраїнської акції протесту.

«Ми оголосили про проведення 14 жовтня в місті Києві Всеукраїнського форуму громадських організацій. Ми приймаємо рішення про всеукраїнську акцію протесту, приймаємо рішення, де вона проходитиме, коли вона проходитиме», - заявив представник організації Борис НОВОЖИЛОВ.

ВГО «Ніхто крім нас» висуває такі вимоги: скасувати розгляд і голосування за законопроект №9127, яким скасовуються пільги для ряду категорій громадян. Друге – ухвалення закону про вибори, який би дав виборцям чіткий перелік кандидатів, за яких вони голосують. Третє – відставка парламенту.