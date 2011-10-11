Під Печерський суд підтягуються прихильники і противники Тимошенко

Станом на 10.30 кількість прихильників і противників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які беруть участь у мітингах на Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, зросла.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, у масових акціях беруть участь близько тисячі прихильників громадської організації «Загальновійськовий союз» і близько 800 прихильників партії «Батьківщина».

В акції противників Ю.ТИМОШЕНКО переважно бере участь студентська молодь, в акції прихильників – в основному люди середнього та похилого віку.

За даними міліції, поки що порушень громадського порядку не спостерігається.