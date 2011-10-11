Міліція затримала кількох прихильників Тимошенко

Міліція затримала кількох прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, які перекривали рух на Хрещатику неподалік від входу до Печерського районного суду Києва, де сьогодні відбувається оголошення вироку у «газовій справі».

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУ МВС України у місті Києві, не уточнивши водночас, яку саме кількість людей було затримано за несанкціоноване перекриття центральної вулиці столиці.

При цьому у ВЗГ зауважили, що затриманих везуть до Шевченківського райуправління міліції для складання протоколу за правопорушення.