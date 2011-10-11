БЮТ: під Печерським судом - близько 10 тисяч прихильників Тимошенко

У Києві, біля Печерського районного суду Києва, де розглядається «газова справа», зібралися близько 10 тисяч прихильників лідера опозиції, колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Родіон КІРЄЄВ сьогодні оголошує вирок у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

Раніше міліція повідомляла, що станом на 10.30 кількість прихильників і противників Ю.ТИМОШЕНКО, які беруть участь у мітингах на Хрещатику біля Печерського районного суду Києва, зросла. За даними Відділку зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, у масових акціях беруть участь близько тисячі прихильників громадської організації «Загальновійськовий союз» і близько 800 прихильників партії «Батьківщина».