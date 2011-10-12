Експерт: єдиний, хто задоволений вироком Тимошенко - це Ющенко

Керівник соціологічної служби “Український барометр”, політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО став задоволенням для екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив під час он-лайн конференції на сайті “Обозреватель”.

“Це дуже було образливе для ПУТІНА сьогоднішнє рішення. Єдина людина, яка насолоджується цим рішенням, це Президент ЮЩЕНКО”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Він наголосив, що таким чином В.ЮЩЕНКО, незважаючи на втрату влади, руками донецьких політиків знищив свого супротивника. “Мабуть, любов до бджіл приносить менше задоволення, ніж сьогоднішнє рішення по ТИМОШЕНКО”, - сказав експерт.

В.НЕБОЖЕНКО зауважив, що сторона звинувачення дуже вдало побудувала свою лінію на свідченнях В.ЮЩЕНКА. “Його зробили головним свідком. Хоча він теж міг опинитися на лавці підсудних разом з ТИМОШЕНКО”, - сказав політолог.

За його словами, сьогоднішній вирок фактично формує традицію, коли політик, що програв вибори, “вичавлюється” з політики взагалі.

“Ми стаємо ізгоями Європи, ми є єдиною країною у Східній Європі, яка іде проти світового тренду демократизації. Ми вириваємося вперед перед Білоруссю, Туркменістаном і в цій ситуації це погана тенденція”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.