Експерт: Справа Тимошенко - не битва добра і зла

Українська влада може використовувати справу Тимошенко як важіль впливу на Росію, щоб понизити вартість газу для України. Таку думку у своїй статті для "The New York Times/International Herald Tribune"висловлює директор Інституту світової політики Олена Гетьманчук. Експерт відзначає, що у цьому процесі Росія фігурувала як співучасниця незаконної угоди, а прем`єр-міністр Володимир Путін і президент Дмитро Медведєв - як спільники Тимошенко".

На думку Гетьманчук, обвинувальний вирок Тимошенко навряд чи поліпшить стосунки з Росією. Справа не в самій Тимошенко - хоча багато в Києві і в Москві вважають, що Путін дає їй перевагу перед Януковичем як партнерові. Оскільки її справа стосується газових угод з Росією, обвинувальний вирок швидше погіршить взаємини Януковича з Путіним, ніж зробить Росію поступливішою з газовими цінами.

"З одного боку, Тимошенко була б, напевно найзручнішим спарринг-партнером для Януковича, якщо він повторно балотуватиметься на посаду президента 2015 року. Рейтинг недовіри до Тимошенко - найвищий серед усіх українських політиків, тому вона була б менш небезпечна як активний опонент, ніж як політична мучениця", - цитує статтю Інопреса. "Звичні політики настільки набили оскомину українцям, що практично будь-яка нова особа змогла б кинути Януковичу серйозніший виклик, ніж Тимошенко. Недавнє опитування громадської думки показало, наприклад що 37-річний лідер "Фронту змін" екс-міністр закордонних справ Арсеній Яценюк представляв би більшу загрозу для Януковича, ніж Тимошенко" - відзначила експерт.

Більше того, Гетьманчук підкреслила: "Справа Тимошенко - це не битва добра і зла "демократичної і проєвропейської" Тимошенко проти "авторитарного і проросійського" Януковича, як, схоже, думають деякі на Заході. Юлія Тимошенко - не символ ні української демократії, ні українського європейського вибору. Але обвинувальний вирок може мати серйозні негативні наслідки як для демократії в Україні, так і для її європейських сподівань".