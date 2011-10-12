Європарламент розпочав термінові дебати щодо ситуації в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, для участі у дебатах прибула Верховний представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН.

Термінові дебати у Європарламенті було вирішено провести у зв’язку з винесенням вироку колишньому прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вирок був винесений Печерським районним судом Києва учора, 11 жовтня. Суд, зокрема, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років ув’язнення із забороною протягом трьох років обіймати державні посади.

Таке рішення суду викликало різко негативну реакцію в Європі, оскільки лідери ЄС вважають, що судовий процес проти колишнього прем’єра був політично вмотивованим.