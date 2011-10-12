Лідери ЄС збираються переглянути відносини з Україною
21:54, 12 жовтня 2011Політика
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|Герман Ван РОМПОЙ, Кетрін ЕШТОН
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні під час дебатів у Європарламенті К.ЕШТОН.
«Завтра на зустрічі з Ж. БАРРОЗУ та Г. Ван РОМПОЄМ ми обговоримо ситуацію в Україні і, зокрема, переглянемо наші відносини, включаючи політичний діалог», - сказала Верховний представник ЄС, не повідомивши інших деталей.
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