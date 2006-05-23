Ставнійчук рекомедує відсторонити політпартії від формування виборчих комісій

Член Центральної виборчої комісії Марина СТАВНІЙЧУК пропонує відсторонити політичні партії від процесу формування виборчих комісій, враховуючи негативний досвід останньої виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу М.СТАВНІЙЧУК висловила сьогодні під час круглого столу у Києві, присвяченого проблемам удосконалення виборчого законодавства.

«Не їхня справа (політичних партій) - формувати виборчі комісії. Цей інститут дискредитував себе на останніх виборах», - зазначила член ЦВК.

На її переконання, Україна повинна шукати інші шляхи і форми, які дозволять забезпечити нормальний процес формування виборчих комісій усіх рівнів. «Ми не можемо на громадських засадах, на аматорському рівні організовувати вибори, тим більше, коли у нас таке складне законодавство», - пояснила свою позицію М.СТАВНІЙЧУК.

За її словами, в Україні давно виношувалася ідея формувати якісний резерв для створення виборчих комісій з тих людей, які вже мають відповідний досвід. М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що є ідея видавати відповідні свідоцтва про рівень підготовки.

На її переконання, до підготовки членів виборчих комісій необхідно дуже серйозно підійти у міжвиборчий період. Вона зазначила, що бачить цю роботу з формування виборчих комісій під егідою ЦВК, але за допомогою українських та міжнародних організацій.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, відповідний кадровий резерв ЦВК має складати приблизно 10 тисяч осіб, і це дозволить ефективно сформувати окружні дільничні виборчі комісії.