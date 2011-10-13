Тимошенко в СІЗО таємно передавали «маляви» від президентів і прем'єрів

Серед документів, які передавали в камеру екс-прем`єру Юлії Тимошенко, були записки від двох президентів, двох прем`єрів та трьох міністрів закордонних справ.

Про це пише американська газета The New York Timesз посиланням на бютівця Григорія Немирю.

"Останні кілька місяців люди, які відвідували Тимошенко у СІЗО, підкладали у стоси паперів записочки, написані рукою, які на тюремному слензі називаються "малявами", - пише видання.

Воно нагадує, що такими "малявами" обмінювались в`язні часів СРСР, які згортали їх то у горошини, то згортали їх у вузькі трубочки".

" Але це були не прості "маляви", а записки, які передавали (Тимошенко) політики з Європи, серед яких були два президенти, два прем`єри та три міністр закордонних справ ", - розповів Немиря.

"Вона читала їх і передавала назад, щоб співробітники в`язниці, які двічі на день оглядають її камеру, не могли знайти їх", - зазначила дочка екс-прем`єрки Євгенія Карр.

"Вони пишуть щось на кшталт "Тримайтеся духом. Ми з вами і не підведемо", - розповіла Карр.

"Це краще, ніж заяви у газетах або в новинах, бо це щось на кшталт особистих обіцянок їй, що вона не одна", - додала Євгенія.

Вона також зазначила, що очікує, що скоро Тимошенко буде звільнена.

"Всі сигнали показують, що перед 20 жовтня щось має відбутися. Результат судового процесу вже є великою помилкою. Це просто історія помсти однієї людини", - зазначила Карр.

Видання нагадує, що 20 жовтня президент Віктор Янукович має відвідати Брюссель, та деякі європейські лідери висловили думку, що можуть відмовитись від зустрічей з ним.

Також Європейський парламент має розглянути резолюцію по Тимошенко на пленарному тижні 24-27 жовтня.

Українська правда