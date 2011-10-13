Кличко у США попередив, що українська влада каже одне, а робить протилежне

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає, що демократичні вибори в Україні можуть стати спогадом з минулого, якщо міжнародна спільнота не змусить українську владу дотримуватись стандартів демократії та верховенства права.

Про це йшлося під час зустрічей В.КЛИЧКА з представниками Державного департаменту США та Ради національної безпеки сьогодні у Вашингтоні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

Зокрема, у Білому домі В.КЛИЧКО зустрівся з Ентоні БЛІНКЕНОМ, радником з національної безпеки віце-президента Джо БАЙДЕНА, а в Державному департаменті США – з заступником держсекретаря Вільямом БЕРНСОМ.

За словами лідера «УДАРу», українська влада добре опанувала мистецтво говорити одне, а робити протилежне: «Перешкоджання мітингувальникам за допомогою озброєної міліції, необґрунтовані затримання лідерів опозиції, загравання з законом – усі ці дії чинної влади є набагато більш красномовними, аніж голослівні заяви про «дотримання демократичних прав та свобод».

В.КЛИЧКО поінформував високопоставлених чиновників адміністрації Барака ОБАМИ і членів Конгресу США про те, що у запропонованих владою змінах до закону про вибори до парламенту не враховано всіх рекомендацій Венеціанської комісії. «Цей законопроект змінює правила гри виключно на їх користь, тоді як новим політичним партіям буде практично неможливо потрапити до парламенту. Крім того, обмеженою буде й участь внутрішніх та міжнародних спостерігачів на виборах у порівнянні з попередніми роками», – зазначив В.КЛИЧКО.

Політик констатував, що за таких умов демократичні вибори в Україні стануть спогадом з минулого. «Ми очікуємо, що вибори-2012 відбуватимуться не прозоро. Бо зараз правила гри змінюються для того, щоб ті особи, які знаходяться при владі, зберегли її й надалі», – заявив лідер «УДАРу».

Крім того, за даними прес-служби, на Капітолійському пагорбі В.КЛИЧКО провів зустрічі з сенаторами і конгресменами, серед яких – керівник апарату спікера Палати представників Конгресу Барі ДЖЕКСОН, співголова комісії Конгресу з безпеки та співробітництва в Європі, сенатор Бенджамін КАРДІН, а також співголова українського Кокусу в Конгресі Марсі КАПТУР.

В.КЛИЧКО їх також поінформував про загрози для демократичної опозиції, які несуть у собі зміни до виборчого законодавства України: «Якщо озвучені владою пропозиції буде законодавчо закріплено, вона зможе маніпулювати виборчим процесом на свій розсуд».

У партії «УДАР» також відзначили, що сенатори Б.КАРДІН і М.КАПТУР виступили із заявами про ситуацію в Україні перед колегами у Конгресі США. «Вирок ТИМОШЕНКО є серйозним ударом по демократії у вашій країні. Вибіркове переслідування представників попереднього уряду, яскравою кульмінацією якого стало політично вмотивоване засудження колишнього прем’єра, суперечить деклараціям та зусиллям України щодо інтеграції в Європейський Союз, – заявив співголова Гельсінської комісії Б.КАРДІН. – Гельсінська комісія та Сполучені Штати завжди підтримували європейські прагнення України як гарантії її незалежного та демократичного існування. На жаль, засудження ТИМОШЕНКО лише ставить під удар усі ці зусилля».