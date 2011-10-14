Шахтарі розхитують огорожу біля Кабміну (фото)
Гірники приїхали з Луганщини
Біля будівлі Кабінету міністрів України шахтарі Луганської області проводять акцію протесту, на якій ініціюють проведення загальнонаціонального страйку і проведення конституційних зборів.
Про це УНІАН повідомив голова Союзу об`єднання громадян «Трудовий рух «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО.
За його словами, акція протесту обумовлена свавіллям регіональної «вугільної мафії».
Міліція стримує протестну хвилю.
У ці хвилини в УНІАН триває прес-конференція організаторів акції. На ній йдеться про "незаконні дії органів державної виконавчої влади і роботодавців ДП «Луганськвугілля», ДП «Свердловантрацит», ДП «Ровенькиантрацит», ТзОВ «Краснодонвугілля», направлені на знищення вугільної галузі як державного сектора промисловості України".
«Завдяки їх антидержавницькій діяльності, Луганська область доведена до рівня індустріального звалища», - заявив К.ІЛЬЧЕНКО.
Фото УНІАН