Шахтарі розхитують огорожу біля Кабміну (фото)

Біля будівлі Кабінету міністрів України шахтарі Луганської області проводять акцію протесту, на якій ініціюють проведення загальнонаціонального страйку і проведення конституційних зборів.

Про це УНІАН повідомив голова Союзу об`єднання громадян «Трудовий рух «Солідарність» Костянтин ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, акція протесту обумовлена свавіллям регіональної «вугільної мафії».

Міліція стримує протестну хвилю.

У ці хвилини в УНІАН триває прес-конференція організаторів акції. На ній йдеться про "незаконні дії органів державної виконавчої влади і роботодавців ДП «Луганськвугілля», ДП «Свердловантрацит», ДП «Ровенькиантрацит», ТзОВ «Краснодонвугілля», направлені на знищення вугільної галузі як державного сектора промисловості України".

«Завдяки їх антидержавницькій діяльності, Луганська область доведена до рівня індустріального звалища», - заявив К.ІЛЬЧЕНКО.

Фото УНІАН