Екологи спробують відповісти на запитання “Чому в українських лісах так мало дерев та звірів?”

17:07, 23 травня 2006
Політика
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11-00 -  Прес-конференція на тему: “Чому в українських лісах так мало дерев та звірів?”. Організатори -  Київський еколого-культурний центр, Екоправо-Київ, Ботанічний сад КНУ і Українська коаліція „За дику природу”. На прес-конференції будуть оголошені факти про  катастрофічне зменшення  кількості мисливських тварин, про  самовільні порубки в лісах, а також про порушення Мінприродою і Держкомлісгоспом України українського законодавства (актовий зал Ботанічного саду КНУ ім. Т.Шевченка,  вул. Комінтерна, 1, вихід з метро „Університет”).

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