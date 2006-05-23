Екологи спробують відповісти на запитання “Чому в українських лісах так мало дерев та звірів?”

11-00 - Прес-конференція на тему: “Чому в українських лісах так мало дерев та звірів?”. Організатори - Київський еколого-культурний центр, Екоправо-Київ, Ботанічний сад КНУ і Українська коаліція „За дику природу”. На прес-конференції будуть оголошені факти про катастрофічне зменшення кількості мисливських тварин, про самовільні порубки в лісах, а також про порушення Мінприродою і Держкомлісгоспом України українського законодавства (актовий зал Ботанічного саду КНУ ім. Т.Шевченка, вул. Комінтерна, 1, вихід з метро „Університет”).