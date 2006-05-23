Київські фанати ”Мумій Троля” залишилися без концерту і без грошей

В неділю, 21 травня, в Київському палаці спорту так і не відбувся запланований концерт російської групи "Мумій Троль".

Розчаровані глядачі вимагають, щоб адміністрація Палацу повернула їм гроші за квитки. Дирекція пояснює - за зрив концерту повинні нести відповідальність організатори концерту.

Керівництво Палацу спорту своєї вини не визнає. Його директор Віктор Ткаченко говорить, що зрив концертів в Україні - звична практика.

Відзначимо, що практика відміни концертів в Україні - звична справа.

Дійсно, кілька разів в році заплановані заходи відміняються, але трагедії в цьому Ткаченко не бачить, оскільки організатори, в даному випадку компанія "Творчість-промоутер", з глядачами завжди розраховуються.

Ткаченко вірить, що організатори розрахуються і на цей раз: "Всього продано квитків на 50 тисяч гривень.

З них повернено в день відміни заходу близько 19 тис. гривень. Повернені якраз ті гроші, які здали організатору розповсюджувачі.

Ще 30 тисяч повернуть Центральні каси, і завтра, максимум післязавтра, будуть організовані розрахунки з глядачами.

Проте, глядачі говорять, що грошей нікому не повертали. Вони переконані, що саме Палац спорту несе перед ними юридичну відповідальність. Адже на квитках відмічені лише їх вихідні дані.

А відносини між організаторами і Палацом спорту їх не цікавлять.

Організатори концерту найактивнішим глядачам гроші вже повернули і завірили, що з часом розрахуються зі всіма.

Кореспондент за матеріалами Утро.ua