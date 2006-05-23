Київські фанати ”Мумій Троля” залишилися без концерту і без грошей
Відміна концертів в Україні - звична справа
В неділю, 21 травня, в Київському палаці спорту так і не відбувся запланований концерт російської групи "Мумій Троль".
Розчаровані глядачі вимагають, щоб адміністрація Палацу повернула їм гроші за квитки. Дирекція пояснює - за зрив концерту повинні нести відповідальність організатори концерту.
Керівництво Палацу спорту своєї вини не визнає. Його директор Віктор Ткаченко говорить, що зрив концертів в Україні - звична практика.
Відзначимо, що практика відміни концертів в Україні - звична справа.
Дійсно, кілька разів в році заплановані заходи відміняються, але трагедії в цьому Ткаченко не бачить, оскільки організатори, в даному випадку компанія "Творчість-промоутер", з глядачами завжди розраховуються.
Ткаченко вірить, що організатори розрахуються і на цей раз: "Всього продано квитків на 50 тисяч гривень.
З них повернено в день відміни заходу близько 19 тис. гривень. Повернені якраз ті гроші, які здали організатору розповсюджувачі.
Ще 30 тисяч повернуть Центральні каси, і завтра, максимум післязавтра, будуть організовані розрахунки з глядачами.
Проте, глядачі говорять, що грошей нікому не повертали. Вони переконані, що саме Палац спорту несе перед ними юридичну відповідальність. Адже на квитках відмічені лише їх вихідні дані.
А відносини між організаторами і Палацом спорту їх не цікавлять.
Організатори концерту найактивнішим глядачам гроші вже повернули і завірили, що з часом розрахуються зі всіма.
Кореспондент за матеріалами Утро.ua