Регіонал Вечерко: Європейський шлях є вибором народу України

Європейська інтеграція України обумовлена свідомим вибором її народу, який бачить свою країну повноправним членом європейської родини. Про це у середу у власній публікації у виданні Wall Street Journal ще раз зазначив народний депутата від ПР, перший заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції українського парламенту Володимир Вечерко.

"У відповідь на вашу останню новину щодо відносин України з Європейським Союзом ("ЄС відклав зустріч із лідером України" від 19 жовтня) я хотів би підкреслити, що український народ зробив чіткий вибір на користь подальшої інтеграції з ЄС. Українці бачать свою країну повноправним членом європейської сім`ї, і майбутнє укладення Угоди про асоціацію є вирішальним кроком у цьому напрямку", - наголосив український політик.

Він зауважив, що народу України неможливо пояснити, чому Євросоюз, за словами депутата, "все ще вкрай неохоче" погоджується на подальше поглиблення економічних і політичних зв`язків з Україною.

"На батьківщині і за кордоном є люди, які стверджують, що Україна є небажаною у Європі. Ми прагнемо довести протилежне. Але той факт, що навіть Угода про асоціацію не гарантуватиме нам повне членство в ЄС, суттєво підриває наші зусилля, спрямовані на те, щоб переконати наших критиків, що майбутнє України саме в ЄС", - підкреслив Володимир Вечерко.

На думку депутата, ще одним фактором, яким "розчаровані" ті, хто виступає за європейську інтеграцію України, є здійнятий у ЗМІ галас та коментарі, що прив`язують питання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до справи Юлії Тимошенко.

"Безсумнівно, є питання, що потребують вирішення, і Україна продемонструвала готовність до цього. Але обидві сторони витратили роки на переговори, щоб досягти результату, який зміцнюватиме політичні та торговельні зв`язки між Україною і ЄС. Підписання Угоди про асоціацію є фундаментальним питанням стратегічної важливості, що не повинно бути поставлене під загрозу", - наголосив народний депутат.

Укрінформ