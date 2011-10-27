На Донеччині активістів Яценюка запрошували «на бесіду»

У місті Костянтинівці Донецької області міська влада забороняє встановлювати намети в рамках акції «Україна проти Януковича».

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецької обласної організації партії «Фронт Змін», влада Костянтинівки намагається зашкодити проведенню в місті акції «Україна проти Януковича», і міськвиконком забороняє встановлювати намети для збору підписів у рамках акції, пояснюючи це тим, що вбачає в діях «Фронтк Змін» заклик до зміни влади в місті і Україні в цілому.

У повідомленні говориться, що згідно із законом напередодні встановлення в Костянтинівці наметів «Фронту Змін», голова міської організації партії Олексій ВОЛКОВ повідомив про це листом міську раду.

Проте того ж дня, 19 жовтня, О.ВОЛКОВУ зателефонував керівник справами виконкому Костянтинівської міськради і повідомив, що їх відомство забороняє установлення наметів, оскільки вважає акцію «Україна проти Януковича» «закликом до зміни влади в місті й Україні».

Того ж дня до голови Костянтинівського «Фронту Змін» на вулиці підійшли двоє людей в штатському і, представившись співробітниками СБУ, запросили проїхати з ними «для бесіди». Вони повідомили, що міськвиконком нібито звернувся до Управління СБУ в Донецькій області «для порушення кримінальної справи за фактом збору підписів проти влади і підбурювання населення до зміни влади». Оскільки ці двоє не пред`явили документів, О.ВОЛКОВ відмовився їхати з ними і викликав міліцію, після чого невідомі зникли.

У прес-службі також розповіли, що наступного дня, 20 жовтня, Костянтинівська міська організація «Фрону Змін» одержала лист від міськвиконкому, в якому міська влада повідомляла, що не може «відповідно відреагувати» і «не має можливості ухвалити рішення», тому що їм не вистачає інформація. Але яка саме інформація необхідна міськвиконкому, представники влади не уточнюють.

Проте члени місцевої парторганізації «Фронту Змін» не мають наміру погоджуватися з цією забороною і продовжують проводити акцію.

«Зараз активісти Костянтинівської організації «Фронту Змін» створили мобільні групи і вже десять днів роздають листівки і збирають підписи без наметів, а просто на вулицях міста і в офісі партії. Ми вже подали новий розширений лист до міської ради з повідомленням про встановлення чотирьох наметів у Костянтинівці», - повідомив О.ВОЛКОВ.