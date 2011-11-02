Кличко: ми бачимо дискредитацію всіх органів влади

Акції протестів чорнобильців свідчать про зростання соціальної напруги у суспільстві.

Таку думку висловив лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО, коментуючи протести чорнобильців проти скасування їм пільг, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На переконання В.КЛИЧКА, ці акції вимагають від влади терміново переглянути бюджет, відмовитися від «дерибану» на користь багатих, припинити надмірне фінансування органів влади, Адміністрації Президента, Верховної Ради та Кабміну й направити кошти на соціальну підтримку найбільш незахищених верств населення, у тому числі тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС.

Також В.КЛИЧКО вважає, що події біля Верховної Ради та Кабміну, силове протистояння з чорнобильцями, небажання зустрітися з мітингувальниками свідчать про неготовність влади до діалогу з громадянами, апеляцію до єдиного зрозумілого владі аргументу – сили.

«Замість того, аби розмовляти з людьми, політики ховаються за міліцейськими кордонами. Так звана «еліта», яка «погоджується» на розмову з громадянами лише перед черговими виборами, насправді дискредитує головну функцію влади – служити народу. Тому сьогодні ми бачимо дискредитацію всіх органів влади, зростання недовіри суспільства до державних інститутів», – підкреслив В.КЛИЧКО.

«Насправді паркани сьогодні стоять не між ВР і мітингувальниками, а між владою і народом. І знизити напругу в суспільстві можливо лише через проведення справжніх реформ, серйозний перегляд фінансової та соціальної політики уряду», - зазначає політик.

В.КЛИЧКО закликав українську владу брати приклад з урядів європейських країн, які сьогодні в умовах економічної кризи йдуть на серйозні зменшення видатків на утримання у першу чергу структур влади.

«У той час, коли європейські уряди зменшують фінансування державних структур, в нашому бюджеті величезні кошти закладено для Кабміну, Адміністрації Президента, Верховної Ради. Це лобістський бюджет для багатих, для тих, хто близький до влади. І в цей же час обрізаються соціальні програми та пільги. Насправді ж починати заощаджувати влада має з себе», – вважає В.КЛИЧКО.

«Історія знає багато прикладів, коли правителі намагалися вести війну проти свого народу. Однак немає жодного прикладу, коли б вони у цій війні перемагали. І якщо українська влада цього не розуміє, тим гірше для неї буде в майбутньому», – зазначив лідер партії «УДАР».

В.КЛИЧКО підкреслив, що законопроект №9127 про скасування пільг чорнобильцям та іншим 16 категоріям пільговиків є антиконституційним, бо звужує соціальні стандарти багатьох українців. «Приймати цей закон категорично не можна, як і начебто відтерміновувати. Бо «відтермінування» розгляду антиконституційного закону – це улюблена тактика влади, наступним кроком якої буде нічне голосування нашвидкуруч. Тому ми вимагаємо від парламентської більшості, аби вона публічно заявила, що голосуватиме проти цього ганебного закону», – озвучив В.КЛИЧКО позицію своєї партії.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 листопада, чорнобильці протестували біля Верховної Ради проти порушення їх прав на пільги при ухваленні законопроекту про державні гарантії з виконання судових рішень. Вони також вимагали погашення боргу з виплати пенсій і допомоги.

Сьогодні, 2 листопада, чорнобильці знову зібралися на акцію протесту біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві.

Верховна Рада 9 вересня прийняла в першому читанні урядовий проект Закону "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

20 вересня парламент мав розглянути цей закон у другому читанні та в цілому. Того дня близько тисячі осіб пікетували Верховну Раду з вимогою не ухвалювати закон "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".