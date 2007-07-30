Керівники фракцій перенесли позачергову сесію ВР на наступний тиждень

Керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання на наступний тиждень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України рекомендовано ретельно підготувати пропозиції, пов‘язані з рішенням Конституційного Суду України з приводу зняття обмежень на пільги громадянам.

Пропонується також розглянути проект закону про внесення змін до Конституції України, в якому, зокрема, передбачається скасування депутатської недоторканності і припинення тим самим передвиборних політичних спекуляцій.

Також у керівники фракцій підготували до розгляду низку питань, у т. ч. щодо правового забезпечення оголошених Президентом виборів.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Сьогодні відбулись консультації лідерів фракцій коаліції з приводу завтрашньої позачергової сесії ВР, після яких заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що фракція Партії регіонів завтра не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

У свою чергу, представники КПУ висловили готовність взяти участь у позачерговій сесії ВР.