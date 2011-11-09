Немиря: відносини з ЄС залежать від справ Тимошенко і закону про вибори

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що справи, порушені проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів її уряду, а також новий закон про вибори депутатів Верховної Ради України стануть двома тестами, результати яких впливатимуть на відносини ЄС з Києвом.

Таку думку Г.НЕМИРЯ висловив у Брюсселі власному кореспонденту УНІАН.

“Ситуація зі справою проти Ю.ТИМОШЕНКО, точніше вже справами проти Ю.ТИМОШЕНКО, а також інших колишніх членів уряду, і перебіг подій щодо закону про парламентські вибори. Це – два лакмусових папірці, і в залежності від перебігу подій будуть вирішуватися і подальші кроки в майбутніх відносинах України та ЄС”, - сказав він.

За словами заступника голови “Батьківщини”, від того, як українська влада зможе пройти ці два тести залежить, передусім, підписання та ратифікація угоди про асоціацію з ЄС, переговори про яку вже практично завершені.

“М’яч зараз на боці української влади. Потрібні дії для вирішення проблем, які сама влада ж і створила”, - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

При цьому, політик висловив думку, що українська влада зараз намагається “зірвати процес” підписання угоди.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію – у 2008 році. Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.

На сьогодні вдалося погодити практично всі ключові економічні та політичні питання. Втім, восени Київ висунув дві нові вимоги: закріпити в угоді перспективу членства України в ЄС, а також встановити чіткий термін, на який розрахований документ.