Глава МЗС: Румунія не має до України територіальних претензій

12:59, 10 листопада 2011
Політика
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Баконскі і Грищенко провели прес-конференцію

Румунія не має до України територіальних претензій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНСКІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

«Румунія є прихильником недоторканності кордонів країн. Ми не брали на себе жодних претензій стосовно територіальної цілісності інших країн», - сказав Т.БАКОНСКІ.

За його словами, Румунія захищає свою територіальну цілісність як член ЄС і НАТО.

Міністр також висловив переконання, що доля румунської спільноти в Україні покращиться разом з покращенням змісту двостороннього діалогу між Україною та Румунією.

 

 

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