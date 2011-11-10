Глава МЗС: Румунія не має до України територіальних претензій

Румунія не має до України територіальних претензій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНСКІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.

«Румунія є прихильником недоторканності кордонів країн. Ми не брали на себе жодних претензій стосовно територіальної цілісності інших країн», - сказав Т.БАКОНСКІ.

За його словами, Румунія захищає свою територіальну цілісність як член ЄС і НАТО.

Міністр також висловив переконання, що доля румунської спільноти в Україні покращиться разом з покращенням змісту двостороннього діалогу між Україною та Румунією.