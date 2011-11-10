Глава МЗС: Румунія не має до України територіальних претензій
12:59, 10 листопада 2011Політика
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Баконскі і Грищенко провели прес-конференцію
Румунія не має до України територіальних претензій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Румунії Теодор БАКОНСКІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Києві.
«Румунія є прихильником недоторканності кордонів країн. Ми не брали на себе жодних претензій стосовно територіальної цілісності інших країн», - сказав Т.БАКОНСКІ.
За його словами, Румунія захищає свою територіальну цілісність як член ЄС і НАТО.
Міністр також висловив переконання, що доля румунської спільноти в Україні покращиться разом з покращенням змісту двостороннього діалогу між Україною та Румунією.
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