Оніщук: Вища рада юстиції не має права встановлювати законність рішень ВСУ

Вища рада юстиції не має компетенції встановлювати законність рішень Верховного Суду України та притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності, керуючись такими мотивами.

Про це заявив екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН в прес-службі Інституту.

М.ОНІЩУК нагадав, що кілька днів тому Вища рада юстиції відкрила провадження за порушення суддівської присяги членами Судової палати з кримінальних справ Верховного Суду на підставі звернень народних депутатів. Зокрема, суддів Верховного Суду звинувачують у тому, що у 2009-2010 роках вони незаконно змінили 15 особам вироки з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі.

За словами М.ОНІЩУКА, відповідно до Конституції України, до компетенції ВРЮ відноситься здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів вищого судового органу – ВСУ (с. 131, ч. 1, п. 3). Зокрема, Закон України «Про судоустрій та статус суддів» встановлює вичерпний перелік підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Він зауважив, що скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні. «Відповідальність в цьому випадку наступає лише тоді, коли незаконність рішення встановлено у спосіб, визначений процесуальним законом і є наслідком умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов`язків (ст. 83, ч. 2). Таким чином, вищенаведене свідчить, що ВРЮ не має повноважень притягувати до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду з підстав оцінки законності рішень найвищої судової інстанції», - наголосив екс-міністр.

Водночас М.ОНІЩУК зауважив, що порушення провадження ВРЮ на підставі заяв народних депутатів щодо членів колегіального органу ВСУ – Судової палати у кримінальних справах – створює прецедент можливого притягнення до відповідальності суддів єдиного органу конституційної юрисдикції – членів колегіального органу стосовно рішень Конституційного Суду України, конституційність та законність яких може викликати сумнів.