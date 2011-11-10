Азарова просять ігнорувати угоду про «єдиний підхід» до архівів СРСР

Історики закликають владу не допустити реалізаціъ положень угоди між країнами СНД, яка зобов`язує країни-учасниці узгоджувати політику розсекречення колишніх радянських архівів.

Про це УНІАН повідомили в Центрі досліджень визвольного руху.

За даними Центру, аналогічну стурбованість висловлюють російські історики, які закликають українських колег не допустити приєднання офіційного Києва до «архівної» угоди в рамках СНД.

Згідно з повідомленням, у жовтні на саміті СНД у Санкт-Петербурзі підписано угоду про зобов`язання країн-учасників узгоджувати політику розсекречення колишніх радянських архівів. Досі кожна країна СНД сама могла визначати, скільки правди про радянську владу мають знати її громадяни. Згідно з новою угодою без згоди країн-партнерів розсекречувати радянські архіви буде неможливо. Такий крок пояснили «забезпеченням національної безпеки кожної з держав-учасниць СНД» та «формуванням єдиних підходів до перегляду секретних відомостей, засекречених у період існування СРСР». Наразі офіційний текст угоди недоступний та офіційних коментарів немає.

Коментуючи цей факт, російський історик, дослідник радянських органів безпеки Нікіта ПЕТРОВ зазанчив, що ця угода угоді є бажанням Москви нав’язати іншим країнам СНД свої підходи до радянських архівів». «Єдиний підхід у даному випадку — це російський підхід. Не дай Боже, у республіках розсекретять якісь документи без згоди Москви», сказав він. За словами Н.ПЕТРОВА, насамперед йдеться про свідчення масових репресій у СРСР. На думку науковця, «єдиний підхід» до радянських архівів став особливо принциповим для Москви після того, як Україна розпочала кампанію з увіковічення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. «Якщо Україна підпише цей документ, їй доведеться закрити доступ навіть до вже оприлюднених документів, зокрема, й про Голодомор», — сказав він.

Учасниками угоди крім Росії є також Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Узбекистан, угода відкрита для приєднання.

Центр досліджень визвольного руху направив запит Прем`єр-Міністру України Миколі АЗАРОВУ з прохання оприлюднити зміст угоди і підтвердити наміри або факт її підписання.

Зі свого боку історик, голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху Володимир В`ЯТРОВИЧ, що за останні два роки архівом СБУ не оприлюднено жодної інформації про те, чи розсекречено якісь нові документи, чи введено їх в існуючу електронну базу даних. “В архіві СБУ фактично розформовано науковий відділ – звільняють людей, які систематично вивчали розсекречені документи», - сказав історик, додавши, що дедалі частіше дослідникам відмовляють у доступі до архівних документів колишнього СРСР.

Дослідники висловлюють побоювання, що архіви силових відомств всіх пострадянських країн, за винятком Прибалтики, поступово буде закрито для наукової роботи.