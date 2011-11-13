Спалили прапор Компартії з будинку райкому

У ніч з 11 на 12 листопада цього року невідомі скоїли хуліганський напад на райком Компартії України в райцентрі Петрове на Кіровоградщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградського обкому КПУ.

Хулігани зірвали червоний прапор, вивішений на другому поверсі біля вікна райкому партії, зламали держак, а саме полотнище спалили. Уламки і залишки спаленого прапора виявив сьогодні вранці депутат районної ради від КПУ Олександр МИШОЛОВКА.

Коментуючи цю подію, він зазначив, що хуліганські напади на офіс комуністів періодично траплялися і раніше. «Це не просто прояв вандалізму по відношенню до нашої партійної символіки, а, швидше за все, осіннє загострення хронічного антикомунізму», - зазначив О. МИШОЛОВКА.

Він висловив переконання, що акція мала політичний характер, і міліція повинна знайти зловмисників.