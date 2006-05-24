Озеро на Дніпропетровщині, в якому завелася піранья, локалізували

Нижньодніпровське державне басейнове управління водних ресурсів Дніпропетровської області вжило заходів щодо локалізації озера Касянка, де минулого тижня виявлено рибу-хижака піранью.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, сьогодні в. о. голови ОДА Володимир АЛЬОХІН провів нараду з керівниками екологічних служб, на якій також було ухвалене рішення про знищення наявної в озері Касянка піраньї та проведення профілактичних заходів на водоймищах Дніпропетровщини, у зоомагазинах та на зооринках. На нараді було оприлюднено висновок фахівців: екзотичну рибу піранью до озера Касянка, що розташоване у передмісті Дніпропетровська, запустили з приватного акваріуму. Правоохоронці області розпочали пошуки особи, яка це вчинила.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині в озері Касянка рибалки за три дні відловили чотири піраньї. Люди помітили, що ввечері ондатра мігрує з водоймища. Згодом невідома риба встигла напасти на двох рибалок. Це сталося, коли вони перевіряли свої сітки.

Озеро Касянка через інші озера сполучається з Дніпром.