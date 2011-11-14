Наша Україна: поліцейські заходи НБУ вбивають гривню

Через поліцейські заходи контролю, які запровадив Національний банк України, люди перестали довіряти гривні та намагаються обходити стороною банківські установи, заявив народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Віктор МАТЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», коментуючи постанову НБУ № 22, яка зобов’язує фінансові установи збирати інформацію про власність, банківські рахунки і публічну діяльність клієнтів, В.МАТЧУК сказав, що після цього в Україні практично неможливо скористатися фінансовими послугами, не розповівши про своє майно та джерела походження своїх доходів.

«Такі вимоги просто відлякують клієнтів, які не безпідставно бояться, що надана інформація буде передана стороннім особам та використана проти них», - зауважив В.МАТЧУК.

На його думку, такими методами регулювання НБУ нагадує слона в посудній лавці, який незграбними діями руйнує крихку ілюзію фінансової стабільності у країні.

«Замість того, щоб створити сприятливі умови, за яких кошти громадян будуть працювати на реальний сектор економіки, НБУ робить все для відтоку коштів із банківського сектору та підвищення вартості ресурсів для бізнесу», - вважає він.

У першу чергу, переконаний В.МАТЧУК, від цього страждає реальний сектор економіки, який змушений брати кредити за «космічними» ставками або залишитись без необхідних ресурсів. Це замкнуте коло для бізнесу, який не може обходитись без кредитних ресурсів, але й залучати кошти під 30-40% річних – це самогубство для підприємства, сказав він.

«Попереднє нововведення НБУ щодо обміну валюти лише з пред’явленням паспорта вже призвело до втрати довіри населення до гривні та масової скупки населенням іноземної валюти. У вересні українці купили на 2,093 млрд. доларів більше, ніж продали (це рекордний обсяг з листопада 2008 року). Обсяги депозитів у національній валюті зменшились на 821 млн. грн., - констатував «нашоукраїнець». - Окрім того, НБУ повідомив, що розробляє закон, яким регулятор буде уповноважений вводити мораторій на дострокове зняття термінових депозитів. Такі наміри призведуть до панічних настроїв вкладників, які добре пам’ятають, як під час кризи вони були позбавлені доступу до власних коштів і втратили значну частину своїх збережень через девальвацію гривні».

Поряд з тим, підкреслив В.МАТЧУК, гіпертрофована активність Нацбанку впродовж останнього часу привела до відродження «чорного валютного ринку» і падіння ліквідності українських банків.

«Немає жодного сумніву, що для фінансового сектору та української економіки було б набагато краще, якби НБУ взагалі нічого не робив, аніж приймав такі деструктивні рішення», - вважає народний депутат.