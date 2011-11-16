Круглий стіл «Чи стане Київ клондайком для малого і середнього бізнесу?»

В четвер, 17 листопада, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Чи стане Київ клондайком для малого і середнього бізнесу?».

Організатори круглого столу: Інститут Горшеніна, Фонд «Ефективне управління».

Теми, винесені на обговорення:

1. Найближчі кроки з розвитку бізнес-привабливості столиці (дозвільні центри, бізнес інкубатори).

2. Що потрібно зробити міській владі для стимулювання підприємницької діяльності?

3. Що підприємці можуть зробити для міста?

4. Успішна співпраця малого бізнесу і міської влади. Світовий досвід.

Учасники круглого столу:

1. Руслан КРАМАРЕНКО – заступник голови КМДА, представник Головного фінансового управління КМДА.

2. Сергій ПЕРАПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG.

3. Ігор ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектів, Фонд «Ефективне управління».

4. Сергій ДОРОТІЧ - голова Регіональної ради підприємців м. Києва.

5. Євгенія СТЕПАНОВА – генеральний директор і власник компанії «Open Kiev».

Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

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Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).