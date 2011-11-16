У Донецьку чорнобильців випихають голодувати на вулицю

У Донецьку протестуючих чорнобильців, які оголосили вчора голодування, правоохоронці просять залишити будівлю обласного управління Пенсійного фонду, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Про це кореспондента УНІАН повідомив сьогодні голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, тільки-но пройшло засідання робочої групи, на якій з чорнобильцями зустрілися перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ і регіональні керівники силових органів. М.ГОНЧАРОВ стверджує, що голодуючим чорнобильцям запропонували залишити будівлю управління Пенсійного фонду і продовжити голодування на вулиці, пообіцявши в цьому разі надати допомоги в усьому необхідному.

«Знаєте як – йде м`яка і ніжна підготовка до того, що якщо ми не залишимо будівлю, то щодо тих, хто в ній знаходиться, буде порушено кримінальну справу. Вже сьогодні не натякають, конкретно проти кого, але говорять про те, що оцінку дадуть правоохоронні органи, оскільки ми не маємо права захоплювати приміщення», - сказав керівник облорганізації чорнобильців-інвалідів.

«Вони вимагають, щоб ми залишили приміщення і біля будівлі продовжували акцію голодування. Там - скільки завгодно можете голодувати… Вони говорять – якщо потрібно щось необхідне для того, щоб поза будівлею Пенсійного фонду проводити акцію, вони сприятимуть, але проти того, щоб ми перебували у приміщенні», - додав він.

М.ГОНЧАРОВ повідомив, що тих чорнобильців, які вже вийшли з будівлі управління Пенсійного фонду, правоохоронці назад не пропускають, але «сьогодні вранці всередині було 44 особи».

Він також відзначив, що на засіданні робочої групи активісти акції поставили питання С.ДЕРГУНОВУ, чому губернатор Андрій ШИШАЦЬКИЙ обіцяв їм «відкликати з судів апеляційні заяви про дачу роз`яснень щодо порядку застосування рішення судів з урахуванням зміни закону про державний бюджет на 2011 рік», але не зробив цього. За словами М.ГОНЧАРОВА, чорнобильці справедливо відсудили для себе пенсії, встановлені згідно із законом, а зараз все це ставитися під сумнів.

«Ми поставили питання – губернатор нам давав слово про відкликання заяв… У цій частині керівництво області ухилилося від відповіді, посилаючись на те, що це не компетенція облдержадміністрації, хоча губернатором було дано слово про те, що він дасть вказівку відкликати. Ми говоримо «а», але не говоримо «б»», - зазначив керівник облорганізації чорнобильців-інвалідів.

«Це правове беззаконня. Вони хочуть рішенням суду, тобто, ось цим роз`ясненням породити правове беззаконня. Правове беззаконня, що проводиться виконавчою владою», - підкреслив М.ГОНЧАРОВ.

Він повідомив, що пропозиція властей залишити будівлю управління Пенсійного фонду в Донецькій області ще обговорюватиметься як з тими, хто перебуває усередині нього, так і з тими, хто проводить акцію на вулиці біля стін управління.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада в Донецьку близько тисячі чорнобильців, афганців і дітей війни прийшли в обласне управління Пенсійного фонду і зажадали негайне прибуття до них прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, інакше погрожували оголосити голодування. Учасники акції вимагають від влади виконати закони про доплату до пенсій.

Вночі 15 листопада 41 учасник акції протесту, перебуваючи в актовому залі будівлі регіонального управління ПФУ, розпочав голодування з вимогою термінової зустрічі з М.АЗАРОВИМ.

Вчора у десяти учасників голодування погіршився стан здоров`я.

Голова управління Пенсійного фонду в Донецькій області Георгій ЯКИМЕНКО подав у відставку.

Коментуючи вимоги учасників акції, М.АЗАРОВ заявив, що в Донецьку достатньо чиновників, які можуть розібратися з проблемами чорнобильців і афганців, які оголосили голодування.

За даними ГУ МВС України в Донецькій області, сьогодні, 16 листопада, протестуючі чорнобильці встановили біля Управління Пенсійного фонду 16 наметів, в яких залишаються на ніч близько 40 осіб, 20 чорнобильців оголосили голодування.

Всього в акції беруть участь близько 150 жителів області.