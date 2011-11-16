Прокурор вважає, що Слободяник надав корисну інформацію у справі Луценка

Представник сторони обвинувачення у справі Юрія Луценка прокурор Віктор Клименко заявляє, що покази сьогоднішнього свідка Василя Слободяника обов’язково будуть використані під час судових дебатів.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Клименко, зокрема зазначив, що у встановленні істини важливий кожен свідок. І перший заступник начальника ГУБОЗ – начальника Служби внутрішньої безпеки МВС України Василь Слободяник, на думку прокурора, надав дуже корисну інформацію про обставини працевлаштування підсудного Приступлюка і його самого в органах внутрішніх справ України, а також щодо порядку і характеру проходження ними служби.