У штабі акції «Вперед!» заявляють про рейдерське захоплення

Влада по-рейдерськи захопила Федерацію профспілок малого і середнього підприємництва.

Про це, як повідомили у прес-службі акції «Вперед!», заявив начальник штабу Всеукраїнської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ.

«Чинна влада всіма законними і незаконними методами продовжує посилену боротьбу зі своїми опонентами. Яскравою ілюстрацією цього є події у Федерації профспілок малого та середнього підприємництва Україні, де напередодні сталася нелегітимна спроба зміни керівництва», - сказав він.

«Це ж до якого рівня треба бути цинічними, щоб за спиною голови Федерації В'ячеслава РОЯ, який проводив в Чернігові «Марш порожніх гаманців», зібрати нелегітимний пленум і поставити на посаду керівника людини, що працює в Раді підприємців при Кабміні! Таке не можна просто так залишати! Вони вже перестали з нами взагалі рахуватися», - заявив А.ПАНАЕТОВ. На його думку, така поведінка влади яскраво свідчить «про боягузтво і страх перед власним народом».

«Вони забувають, що профспілки повинні захищати людей, а не обслуговувати владу. Зараз же вони хочуть отримати «кишенькову» організацію, яка під виглядом Федерації профспілок буде відстоювати провладні інтереси», - констатував А.ПАНАЕТОВ.

Його думку поділяє й інший лідер Всеукраїнської акції «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА. Він нагадав, що В.РОЙ в рамках громадської ініціативи "Марш порожніх гаманців" планував провести в листопаді чотири акції в регіонах Україні та столиці.

«Саме такі активні дії лякають владу. Вони хочуть, щоб всі сиділи по своїх норах і боялися висунутися назовні. Але громадянське суспільство, яке ми хочемо побудувати, якраз і базується на участі активних громадян у житті країни», - сказав Р.СЕКЕЛА.

Він підкреслив, що захоплення Федерації профспілки - це продовження боротьби влади з підприємцями, що тягнеться вже рік. «Влада замість того, щоб йти на діалог і пошуки компромісів направила всі свої сили на дестабілізацію, намагаючись розколоти підприємців України», - констатував Р.СЕКЕЛА.