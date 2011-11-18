Янукович підганяє з законом про ринок землі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає народних депутатів якнайшвидше ухвалити закон про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в Палаці «Україна» на урочистостях, присвячених Дню працівників сільського господарства.

Президент підкреслив, що сьогодні на розгляді парламенту знаходиться доленосний законопроект в рамках проведення земельної реформи «Про ринок земель», який розрахований на підтримку розвитку фермерства, малого та середнього бізнесу на селі.

«Переконаний, що законодавці забезпечать максимально оперативне і прозоре опрацювання цього закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив впевненість, що уряд забезпечить інформаційне супроводження та роз’яснювальну роботу щодо доцільності прийняття вище зазначеного закону.

«Люди повинні розуміти сутність реформи, наскільки корисною є вона для них», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також зазначив, що важливим є ухвалення Закону «Про продовольчу безпеку», оскільки, крім здобутків, аграрний комплекс має і ряд невирішених проблем.

За його словами, за основними видами продуктів харчування фактичне споживання знаходиться нижче необхідних норм. Україна є імпортозалежною за окремими видами продовольства. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в Україну імпортується чимало товарів і видів продукції, яка могла б вироблятись і в Україні та навіть експортуватись. Саме розв’язанню цих проблем і має сприяти Закон «Про продовольчу безпеку».

Він підкреслив, що відповідно до Програми економічних реформ, цей законопроект має бути внесений на розгляд парламенту до кінця поточного року.

Також Президент висловився за необхідність ухвалення Закону «Про органічне виробництво». Він підкреслив, що Україна має в цій сфері значні перспективи. Президент підкреслив, що світовий ринок споживання продуктів галузі органічних продуктів має тенденцію до зростання, і тому ця сфера має розвиватись в Україні.