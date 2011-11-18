22 мільярдери скуплять землю - і 45 мільйонів стануть жебраками?

Перед впровадженням ринку земель сільськогосподарського призначення необхідно провести всеукраїнський референдум.

Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ - «Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи вчорашнє голосування у парламенті за закон про ринок землі, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, земля є стратегічним ресурсом України, яким треба користуватися з розумом і оглядкою на майбутні покоління.

«Продається не земля - продається наше майбутнє. У нас потім не буде ніяких ресурсів і можливостей для економічного зростання. Необхідно провести референдум і запитати в людей, чи довіряють вони продаж землі влади. Інакше земля буде належати купці олігархів: 22 мільярдери скуплять землю і залишать 45 мільйонів жебраками», - вважає депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що нинішні дії влади становлять серйозну загрозу безпеки країни, оскільки впливають на її економіку значно більше, ніж загроза чергового світової кризи.

«Дії влади економічно небезпечні для країни. Нам загрожує не стільки світова криза, скільки внутрішня криза, яку влада провокує своїми діями. Найголовніше: поки не буде подолана корупція, будь-які реформи будуть всього лише косметичним ремонтом», - констатувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі нагадали, що у жовтні голова Комітету Верховної Ради оголосила основні вимоги аграріїв до уряду.

«Ми вимагаємо продовжити мораторій на купівлю-продаж сільгоспземель до того моменту, поки не будуть законодавчо забезпечені права селян, фермерів і власників-громадян України. Наша мета - провести не чиновницьку, а народну земельну реформу. Як продавати землю, повинні вирішувати ті, хто її обробляє. Сьогодні, в кризу, землю продавати не можна», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Раніше вона зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення" (№ 9238), який до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення забороняє будь-які операції з відчуження земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 листопада, Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.