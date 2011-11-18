Попов у Японії цікавився будівництвом наземного метро

У рамках офіційного візиту до Японії голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов оглянув одну зі станцій кіотського метрополітену та ознайомився із застосуванням технологій будівництва наземної гілки метро. Про це повідомляєпрес-служба КМДА. Так, у Кіото протяжність наземного метрополітену становить 1476 метрів. Його будівництво вирішило проблему заторів у одному з районів міста. Цей проект нещодавно реалізувала мерія Кіото спільно з двома приватними компаніями. Зокрема, Кіотський іподром, що знаходиться поруч зі станцією метро, інвестував у проект 60% від загальної вартості, а частка витрат з міського бюджету склала лише 20%.

«Цей проект – чудовий приклад державно-приватного партнерства, коли бізнес бере на себе частину фінансування. Я впевнений, що найближчим часом у Києві також будуть реалізовані проекти в рамках партнерства муніципалітету та бізнесу», – сказав Олександр Попов.