Литвин відклав своє вливання в Партію регіонів?

Спікер Верховної Ради Володимир Литвин не вважає норму про встановлення 5% прохідного бар'єру дискримінаційною.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада", коментуючи нарікання "дрібних" партій з приводу підвищення прохідного бар'єру.

"Підстав для нарікань я не бачу", - зазначив лідер "Народної партії".

Він нагадав, що в Україні зареєстровано майже 190 політичних партій, проте, відповідно до соціологічних опитувань, підтримку на рівні 1% і вище мають "п´ять-шість політичних структур".

"Так що проблема не в законі, а в політичних партіях і їхніх лідерах", - сказав Литвин, додавши, що таким структурам не сподобається жоден виборчий закон.

"Догодити всім не можна", - уточнив він.

При цьому Литвин ухилився від відповіді на питання, чи буде його партія об’єднуватися з Партією регіонів.

"Буде ще 90 днів виборчого процесу. Зараз треба думати про інше", - зазначив він.

Литвин також звернув увагу на те, що відповідно до нового закону формувати виборчі комісії матимуть право партії, які нині мають свої фракції у парламенті, всі "мажоритарними" і всі партії, які зголосилися на участь в виборах.

Він не виключив, що за такої ситуації "деякі політичні партії, які існують здебільшого на папері, але мають непомірні амбіції в особі свого лідера, будуть домовлятися з крупними гравцями, щоб ті давали їм свої кандидатури членів комісій за відповідну нагороду".

"І вже зараз розгортається боротьба між крупними політичними гравцями, щоб наблизити до себе відповідні маргінальні політичні структури. Отут треба бути надзвичайно пильними, щоб не використали таку можливість", - сказав спікер.

Як відомо, у четвер Верховна Рада прийняла в цілому закон "Про вибори народних депутатів".

Законом передбачено, що вибори будуть проводитися за змішаною системою з прохідним бар'єром у 5%.

Українська правда