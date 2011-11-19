Прихильники приєднання до Митного союзу проведуть акції в містах України

Громадські організації «Союз громадян України» і «Профспілка громадян Росії» підписали в Києві Меморандум про взаємодію з метою проведення спільних заходів на території двох країн.

На прес-конференції в УНІАН член національної ради «Союзу громадян України» Олексій НАТАЛЕНКО зазначив, що організацію створено 27 жовтня 2011 року з метою «дієвого впливу громадянського суспільства на відновлення повного суверенітету України».

За його словами, організація виступає за інтеграцію України в Єдиний економічний простір, Євразійський та Митний союзи.

«Україна може мати потужний двигун розвитку економіки лише будучи частиною великої, стійкої та, головне, самодостатньої економічної моделі. Така інтеграція можлива в рамках Єдиного економічного простору і Євразійського союзу, ідею якого ми зараз активно просуваємо за допомогою наших заходів», - сказав О.НАТАЛЕНКО.

За його словами, організація підтримуватиме «ті кроки влади, які спрямовані на відновлення повного суверенітету країни й активно критикуватиме кроки, які ведуть до втрати суверенітету».

Він повідомив, що перша спільна акція, спрямована на приєднання України до Митного союзу, запланована на 26 листопада у ряді міст України та Росії.

У свою чергу член центрального комітету «Профспілки громадян Росії» Микола СТАРИКОВ зазначив, що без України Митний союз не може бути повноцінним утворенням. «Я вважаю, що «Союз громадян України» як організація, створена пересічними громадянами України, має повне право звернутися до керівництва своєї країни для того, щоб попросити активніше вести процес приєднання до Митного союзу», - сказав він.

За словами М.СТАРИКОВА, організації домовилися про створення наддержавної громадської організації», яка складатиметься з громадян України та Росії і називатиметься «Союз громадян України і Росії».