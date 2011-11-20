Нардеп від БЮТ агітував за Яворівського погрозами?

Перед виборами голови Національної спілки письменників України депутати від БЮТ-"Батьківщина" дзвонили делегатам з`їзду з вказівками голосувати за Володимира Яворівського.

Про це кореспонденту Gazeta.uaрозповів луцький письменник Володимир Лис під час шостого з`їзду НСПУ, який відбувся 19 листопада у будинку художника.

"Один народний депутат від БЮТ, який не читав жодного українського письменника, почав обдзвонювати делегатів з`їзду. Це почалося перед другим туром виборів. Одних він улещував. Казав, що друг Яворівського дасть грошей на видання книжок. Іншим погрожував", - сказав він.

"Про такі дзвінки дізнався від голови луцької обласної організації письменників. Потім подзвонив в інші обласні організації. Там була така ж ситуація. Спілка письменників — творча організація. З її членами такими методами користуватися не можна", - додав Володимир Лис.

Письменник розповів, що на вибори 17 жовтня їхав з нейтральною позицією.

"Мені не сподобалося, як вів себе на з`їзді Яворівський. Він не давав слова Василю Герасим`юку, Михайлу Сидоржевському. Кричав: "Не верещіть!". Хіба так можна звертатися до своїх колег? Це змусимо мене переглянути свою позицію. Адже я ніколи не любив фальсифікації, нечесних ударів у спину", - сказав Володимир Лис.

"Коли в газеті "Волинь" написав правду про з`їзд, на мою голову посипалися критичні зауваження. Виходить, ніби я не маю права виказувати свою думку", - додав він.

Як відомо, новим головою НСПУ став письменник Віктор Баранов.