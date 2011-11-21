Королевська думає, що Майдан має переміститися

Наталія КОРОЛЕВСЬКА закликає відзначити День свободи під Лук’янівським СІЗО, де перебуває під вартою лідер української опозиції Юлія ТИМОШЕНКО. Про це народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва заявила під час засідання медіа-клубу для регіональних журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що «22 листопада Україна відзначає День свободи. У 2004 році всі ми щиро боролися за те, щоб жити у вільній країні. За сім років, що минули, країна змінилася до невпізнання: влада всіма силами намагається поставити наші принципи під сумнів».

На її переконання, Майдан – символ боротьби українців за свободу. «Коли один з лідерів Майдану знаходиться за ґратами, ми не можемо залишатися осторонь. Ті, кому небайдуже, в якій країні ми живемо, в якій країні будуть жити наші діти, повинні прийти та підтримати Ю.ТИМОШЕНКО, – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Україна стане вільною тільки тоді, коли останній політичний в’язень вийде на свободу».

Вона також звернулася до соратників Ю.ТИМОШЕНКО за Майданом. «Доти, доки лідер української опозиції перебуває під арештом, місія Майдану не завершена. Кожен, хто поділяє ідеали свободи, повинен прийти 22 листопада на 10.00 під Лук’янівське СІЗО та продемонструвати свою готовність боротися за свої переконання», – наголосила політик.

«Сьогодні Майдан – площа біля Лук’янівського СІЗО, де сидить Ю.ТИМОШЕНКО. Саме тому в День свободи ті, для кого він має значення, зберуться там», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.