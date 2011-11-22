Кличко заявляє, що прагне зупинити тиранію

Через сім років після Помаранчевої революції європейські орієнтири України знову проходять випробування. Про це пише у колонці для британського видання The Times лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО.

Як пише В.КЛИЧКО, сім років тому він брав участь у Помаранчевій революції, а сьогодні прагне зупинити встановлення тиранії в країні.

«Основна частина виборців сьогодні розчарована державною політикою, і ані більшість, яка є при владі, ані демократична опозиція не мають їхньої підтримки, – зазначає В.КЛИЧКО. – Однак попри невизначеність у країні, українців єднає перспектива європейської інтеграції. Для українців європейський вибір – це не лише вибір союзника. Насамперед, це вибір моделі розвитку країни в майбутньому».

За словами лідера «УДАРу», між Україною і Євросоюзом сьогодні тривають перемовини щодо Угоди про асоціацію і розширену зону вільної торгівлі. «Підписання цієї Угоди наступного місяця буде важливим досягненням у двосторонніх відносинах України з ЄС. Для Європи ми відкриваємо ринок з 48 мільйонами споживачів, чия купівельна спроможність зростає щороку. Для нас це можливість назавжди залишити ідеологічний спадок колишнього Радянського Союзу і стати на шлях демократичного розвитку», – пише В.КЛИЧКО.

Водночас політик наголошує: важко говорити про підтримку демократії та дотримання прав людини, коли влада ув’язнює представників опозиції, розганяє мирні демонстрації і збори або забороняє їх через суди. «Коли репортерам кажуть, які запитання слід ставити чиновникам і які відповіді можуть бути опублікованими, важко погодитися з тим, що в Україні є свобода слова. Коли судові рішення можна купити – не може бути й мови про верховенство права. Усе це свідчить про авторитарні тенденції теперішньої влади. Історія показала, що сьогодні можновладці повинні змінити підходи або будуть усунуті від влади», – зазначає В.КЛИЧКО.

За його словами, «щоб змінити такий стан речей, я долучився до створення «Українського демократичного альянсу за реформи» – політичної партії, яка об’єднує прихильників європейських демократичних цінностей і тих, хто ставить інтереси країни понад свої власні. Ми отримали більш як 400 місць у місцевих радах на виборах 2010 року».

За словами В.КЛИЧКА, він бачить свою місію в Україні в тому, щоб об’єднати людей його покоління і показати, що «відданість демократичним цінностям та конкурентним правилам гри, які ми відстоювали протягом Помаранчевої революції, є сильнішими, аніж жадібність до грошей, що панує в українських владних структурах сьогодні».