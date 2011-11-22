Нардеп водив «хороводи» з Беркутом на Майдані

Співробітники «Беркута» звільнили народного депутата від «Нашої України» Андрія ПАРУБІЯ з кільця оточення на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, після цього депутат якийсь час ходив зі згорнутим наметом по Майдану й частиною вулиці Хрещатик, а близько десятка бійців «Беркута» постійно слідували за ним, намагаючись перешкодити встановити символічний намет на честь 7-ї річниці початку масових акцій протестів на Майдані Незалежності.

Зрештою А.ПАРУБІЙ зупинився, заявивши журналістам, що Україна знову перетворюється на поліцейську державу.

Він зазначив, що опозиційні партії хотіли провести сьогодні мирну акцію на честь 7-ї річниці Майдану, проте, за його словами, влада настільки боїться своїх власних громадян, що навіть вирішила не дозволити провести цей захід.

Як зазначив депутат, організатори сьогоднішньої акції ухвалили рішення закінчити її, водночас він зазначив, що прихильники опозиційних партій залишаються на Майдані, щоб продовжити святкування 7-ї річниці Майдану.

Зараз на майданчику перед Головпоштамтом перебувають декілька десятків прихильників КУН, «Нашої України», УНП.

На завершення акції вони виконали Державний гімн України.

При цьому перед входом до Головпоштамту в шеренгу вишикувалися близько трьох десятків бійців «Беркута», які спостерігають за подіями, що відбуваються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бійці «Беркута» перешкоджали народним депутатам від опозиції Андрію ПАРУБІЮ і Олесю ДОНІЮ встановити символічний намет на честь 7-ї річниці початку масових акцій протесту на Майдані Незалежності в Києві.

Після того, як А.ПАРУБІЙ разом із кількома іншими учасниками мітингу спробував встановити намет, декілька десятків бійців «Беркута» піднялися з підземного переходу на Майдані й оточили щільним кільцем, перешкоджаючи йому щось робити.