Ющенко: кримінальнішої моделі немає

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що новий закон про вибори дозволить владі утворити абсолютну більшість у наступному складі парламенту.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті «Україна молода».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що спочатку Україна мала мажоритарну систему виборів. «Потім почали говорити, що тут немає ідеологічної єдності, кожен депутат немов соліст, і треба спробувати пропорційну систему. І країна перейшла до системи змішаної, а потім - лише до пропорційної. Ми перейшли з одних крайнощів в інші. Це було не системне рішення», - заявив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, українська практика показала, що більш кримінальної моделі, ніж мажоритарна, немає. «Саме вона привела до парламенту людей із судимістю, які отримали імунітет і принесли iз собою криміналізацію до парламенту, зрощення бізнесу і влади, а потім ще й криміналізацію влади. Нинішнє ж повернення мажоритарної моделі призведе до того, що нинішня влада у майбутньому парламенті отримає абсолютну більшість», - зазначив колишній Президент.

«Тому що легко маніпулювати мажоритарним округом. Таку людину легко спокусити чи погрозами залучити у більшість. У 2002 році з моєї партії за один день 17 депутатів перейшли до більшості. Бо перед цим на Банковій Леонід Данилович (КУЧМА – УНІАН) прочитав їм короткий курс їхнього майбутнього у разі відмови, або навпаки. І нині ми наступаємо на ті самі граблі. Це вже клініка», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, пропорційна система також має негаразди. «Питання відкритих списків так і лишилося відкритим. Через пропорційну модель можна також провести в депутати будь-кого, вона також тоді криміналізується, туди потрапляє політичне сміття, як і через мажоритарну», - сказав він.

Як вважає В.ЮЩЕНКО, запропонована зараз виборча система є недосконалою і є, на його погляд, злом.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що встановлення 5% бар’єру є найбільш шкідливим для демократичних сил. «Він відкине десятки партій від впливу на політичне життя, хоча за цими партіями стоять десятки тисяч людей. Тому мені здається, що еклектика, яка вийшла з цим кодексом, вона, з одного боку, б’є націю помилками з минулого, тоді як політична корупція буде лише процвітати. Така модель лише примножує всі негаразди, які ми вже мали», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у 2007 році Віктор ЯНУКОВИЧ говорив, що «не варто вигадувати новий конституційний велосипед або повертатися до старої моделі влади, від якої абсолютна більшість сил відмовилася у 2004 році», він наголошував на завершенні розпочатої конституційної реформи. В.ЮЩЕНКО вважає, що не треба хитрувати з виборчою системою, до неї має бути одна вимога - прозорість.

«А влада має забезпечити законність під час проведення виборів. Бо інакше ми, можливо, прийдемо до одного - політичної криміналізації влади на всіх рівнях», - наголосив В.ЮЩЕНКО.