Біля воріт Януковича трохи «постріляли»

Група активістів громадянського руху "Спільна Справа" здійснила відстріл 7-ми піротехнічних пристроїв перед брамою резиденції президента Віктора Януковича у Межигір‎'ї.

Акція відбулася 22 листопада о 20 годині 11 хвилин, повідомляє прес-служба організації.

Акція була проведена на честь святкування 7-ї річниці Помаранчевої революції та відзначення Дня Свободи.

У такий спосіб активісти нагадали Януковичу про події семирічної давнини та спробували відтворити йому той самий "святковий" настрій, який був у нього сім років тому.

Координатор "Спільної Справи" Олександр Данилюк наголосив на тому, що подальша антинародна та антидержавна політика Януковича, може призвести до того, що під брамою "Межигір'я" можуть найближчим часом опинитись громадяни з більш серйозною піротехнікою.

Втрат серед учасників акції та мирного населення немає. Всі активісти успішно повернулись до Києва.

Українська правда