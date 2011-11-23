Герман пригадала Луценку «репресії»

Радник президента Анна Герман каже, що сьогодні в Україні нема людей, які ув’язнені за свої політичні погляди, бо ті, хто перебуває за гратами, порушували закон.

Про таке вона сказала в ефірі "5 каналу" у вівторок, передає українська служба ВВС.

"Я не знаю кримінальних справ порушених за політичними мотивами. Я знаю політичного в’язня в Україні Левка Лук’яненка, який свого часу сидів як політичний. Я не знаю в Україні зараз людей, які сидять за політику, я знаю, що люди сидять за те, що люди порушували закон, і закон кримінальний", - сказала пані Герман.

За її словами, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко добре знає, що таке політичні репресії.

"Він, і мене в тому числі, по телевізору викликав на допити, і моїх колег кидав за грати", – додала Анна Герман.