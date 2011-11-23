Власенко: камера 12 кв.м, Тимошенко у ліжку, двоє слідчих і адвокат

Захисник Сергій ВЛАСЕНКО оскаржив проведення слідчих дій з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО у камері Лук’янівського СІЗО, оскільки вони є незаконними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед черговою спробою зустрітися з Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, він погоджується із заявою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ про те, що це безпрецедентний випадок.

Захисник зауважив, що слідчі дії з Ю.ТИМОШЕНКО у камері проводять таким чином: у камеру площею приблизно 12 кв. метрів, де стоять три ліжка, певні меблі тощо, заходять двоє слідчих, адвокат, Ю.ТИМОШЕНКО лежить у ліжку, проводиться допит, їй ставлять запитання, на які вона відповідає, не встаючи з ліжка.

«Хоча Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово усно та письмово заявляла, що стан її здоров’я не дозволяє їй брати повноцінну участь у слідчих діях, і вона просить їх перенести, але слідчі на це не реагують», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що подав прокурору скаргу на дії слідчих.

«На жаль, на сьогоднішній день жодної реакції немає», - сказав захисник.

«Я, як народний депутат, звернувся до начальника податкової міліції з вказівкою на те, що «такі слідчі дії з практики Європейського суду з прав людини прирівнюються до тортур, я вказав на це, послався на прецеденти і таке інше, але, на жаль, відповіді немає», - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня утримується у Лук’янівському СІЗО, важко ходити у зв`язку із загостренням болю у хребті.

Захисник С.ВЛАСЕНКО неодноразово заявляв, що Ю.ТИМОШЕНКО не надають медичної допомоги на належному рівні, але проводять з нею слідчі дії.

У свою чергу, сьогодні, 23 листопада, у прес-службі Державної податкової служби України заявили, що з 18 листопада поточного року будь-які слідчі дії за участю екс-прем’єра слідчими податкової міліції не проводяться.