Янукович вже знайшов заміну Гавришу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ввів до складу комісії з питань партнерства України з НАТО першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра МЕДВЕДЬКА замість Степана ГАВРИША.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

"На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 3 березня 2011 року № 266 «Питання партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору» увести до складу Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору Олександра МЕДВЕДЬКА – Першого заступника Секретаря РНБО, вивівши з її складу С.ГАВРИША”, – йдеться у документі.

Цим документом В.ЯНУКОВИЧ також призначив О.МЕДВЕДЬКА головою української частини Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, увільнивши від виконання цих обов`язків С.ГАВРИША.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада В.ЯНУКОВИЧ звільнив С.ГАВРИША з посади першого заступника секретаря РНБО.