ВГО «Вперед!»: влада свідомо нищить підприємців

Підписані Президентом зміни до Податкового кодексу України за півроку залишать без роботи 3 мільйони дрібних підприємців. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Він нагадав, що 18 листопада Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності». За словами Р.СЕКЕЛИ, ухвалений документ має низку позитивних положень, однак у ньому закладено і «бомбу сповільненої дії».

«Ухвалений документ напряму не скасовує наявний на сьогодні фіксований податок, але вже зараз в більшості податкових залякують підприємців тим, що якщо до 15 грудня вони не перейдуть на єдиний податок, то їх переведуть на загальну систему. Єдиний податок з єдиним соціальним внеском складають у місяць 560 гривень, а фіксований податок платиться тільки тоді, коли людина працює. Цей закон робить так, що люди повинні платити постійно. Тобто - незалежно від того, чи є торгівля, підприємець має платити», – пояснив Р.СЕКЕЛА.

Він відзначив, що в умовах наявної економічної ситуації, коли торгівля майже відсутня, а підприємцям треба заплатити за місце та комунальні податки, доходи інколи не покривають усіх необхідних видатків.

«Тобто держава фактично узаконює рекет, адже з 3 мільйонів підприємців, які є в Україні, держава отримуватиме щомісяця по 560 гривень. Владу не цікавить, звідки підприємці візьмуть ці кошти. Суть цього закону дуже проста – знищити підприємців, знищити вільних людей, незалежних від держави. Крім того, влада за допомогою законних механізмів знищує конкурентів мережевих супермаркетів, власниками яких і є представники провладних кіл. Таким чином створена система, яка за найближчі півроку 3 мільйони підприємців викине на вулицю», – констатував він.

Поділяє таку думку й керівник Одеського осередку Громадянського руху «Вперед!» Ігор БУРЛАКА. За його словами, починаючи з 1 липня влада поступово та планомірно знищує законодавчу базу, в якій працювали підприємці.

«Сьогодні руйнування малого бізнесу означає, що зникне єдина створена за 20 років група населення України, яка не залежить від будь-яких кланів. Саме дрібний бізнес, саме мікробізнес є тим середовищем, яке Україна викохувала. Після нового року почнеться терор, який змушувати підприємців іти під «дах» криміналу або до лав безробітних. Ці люди будуть вимушені їхати на заробітки за кордон або переходити у тінь, бо більше їм не буде куди йти», – вважає І.БУРЛАКА.

Р.СЕКЕЛА нагадав, що Громадянський рух «Вперед!» 1 грудня проводить загальнонаціональний страйк «Переоблік влади», коли кожен зможе на своєму робочому місці виставити табличку «Переоблік» та продемонструвати цим свою незгоду з політикою нинішньої влади.