ЄС просять про санкції для одіозних переслідувачів Тимошенко й Луценка

Сьогодні партія «Батьківщина» передасть Представництву Єврокомісії зібрані підписи мешканців кількох регіонів України щодо введення санкцій до представників режиму президента Віктора ЯНУКОВИЧА, які втілюють сценарій влади зі знищення політичних опонентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, передати підписи планується о 12:00 у Представництві Єврокомісії в Києві за адресою вул. Круглоуніверситетська, 10.

«Люди звертаються до лідерів країн ЄС із проханням вжити суттєві санкції по відношенню до представників влади, які втілюють в життя план ЯНУКОВИЧА з побудови диктаторського режиму, задіяні в процесі політичного та фізичного знищення опозиційних політиків, зокрема, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО і керівника «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Київській та Чернівецькій областях під відповідним зверненням підписалося понад сто тисяч осіб, наголошує прес-служба.