Арбузов запевняє, що йому не сниться крісло прем'єра

Глава Національного банку України Сергій АРБУЗОВ запевняє, що він не має політичних амбіцій і не має наміру обійняти місце глави уряду.

Про це С.АРБУЗОВ заявив в інтерв`ю газеті “Сегодня”(№ 264 від 24 листопада), коментуючи своє листування на початку літа з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ щодо виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

“Політичних амбіцій у мене немає”, - сказав глава НБУ. За його словами, Нацбанк і Кабмін обмінюються листами ледь не щодня, і “незаконно опублікований тоді лист далеко не найстрашніший”. Більш того, додав він, НБУ має з урядом конструктивний діалог, у тому числі і з питання боротьби з інфляцією.

С.АРБУЗОВ також відзначив, що партійну діяльність припинив, як тільки йому запропонували стати першим заступником глави НБУ.

Як повідомляв УНІАН, С.АРБУЗОВ у листі до Н.АЗАРОВУ висловив занепокоєння Нацбанку загрозою посилення інфляції. Так, у квітні зростання індексу споживчих цін прискорилось до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировину і низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може досягти 12-13% у річному вираженні. Голова НБУ також вказав на ризики у разі припинення співпраці з МВФ.